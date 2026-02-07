В ЕС забили тревогу из-за потери российских туристов Словацкие власти заявили о спаде спроса на шенгенские визы у россиян

Интерес граждан России к получению шенгенских виз снизился, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью ТАСС. Он пояснил, что возобновление приема заявлений в августе 2025 года было обусловлено законодательством Шенгенской зоны и решениями Евросоюза, обязывающими рассматривать ходатайства в правовом поле.

Словацкие власти отмечают интерес со стороны российских граждан к посещению страны, однако не в масштабах значительного роста. Каждое заявление рассматривается индивидуально с особым вниманием к вопросам безопасности, — говорится в материале.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции по итогам 2025 года и трендам на 2026-й рассказала, что наиболее лояльными к российским туристам странами Европы остаются Франция, Италия, Испания, Греция и недавно вступившая в Шенген Хорватия. По ее словам, эти государства выдают визы без ужесточения специальных условий, что делает их ключевыми направлениями для выездного туризма.

Кроме того, председатель Комитета по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаев заявил, что россиянам стоит выбрать для отдыха Карелию вместо недружественной Финляндии. По его мнению, российские направления для путешествий привлекают внимание множества иностранных туристов.