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07 июля 2026 в 16:41

Врач назвала важный минус лишнего веса

Врач Шуппо: лишний вес негативно влияет на иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Избыточный вес негативно влияет на работу иммунной системы, рассказала RT научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо. Она отметила, что при лишнем весе организм становится более восприимчивым к заболеваниям.

Помимо прочего, это ведет к возникновению хронического воспаления. Жировая ткань, особенно висцеральная, окружающая внутренние органы, при лишнем весе начинает работать неправильно и сама становится источником хронического воспаления, — рассказала Шуппо.

Врач подчеркнула, что причинами лишнего веса могут стать стресс, эндокринные проблемы и нарушения гормонального статуса. По ее словам, ожирение необходимо лечить оперативно, на ранних стадиях.

Ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Денисова рассказала, что недосып провоцирует набор веса. По ее словам, качество сна напрямую влияет на обмен веществ.

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