Пенсионерку в Петербурге задержали по делу о мошенничестве

В Санкт-Петербурге пенсионерку задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По версии следствия, она стала курьером аферистов.

В ведомстве рассказали, что жертвой оказалась 94-летняя местная жительница. Аферисты по телефону убедили ее отдать 200 тыс. рублей, которые впоследствии она передала подозреваемой.

Предположительно, женщину обманом заставили участвовать в мошеннической схеме. Сейчас ее отпустили под обязательство явиться.

