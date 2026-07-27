Такие ромашки редко встретишь: нежно-желтые махровые соцветия, собранные в компактные кустики

Нивяник «Голдфинч» — это редкий сорт садовой ромашки, который кардинально отличается от привычных белоснежных сортов своим нежным лимонно-желтым оттенком махровых соцветий.

В отличие от многих других ромашек, этот сорт образует аккуратные, компактные кустики высотой до 40–50 см, которые с июня до сентября буквально усыпаны многочисленными махровыми корзинками диаметром 5–6 см, состоящими из узких, плотно расположенных лепестков, напоминающих пушистые помпоны.

Нивяник «Голдфинч» предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы, но при этом он достаточно зимостоек и не требует укрытия на зиму. Уход за ним минимален: достаточно регулярного полива в засушливую погоду и удаления увядших соцветий для стимуляции новых бутонов.

Ранее был назван многолетник, который цветет розовым облаком даже в глухой тени.