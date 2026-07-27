Цветок с уникальной окраской, не боится засухи и ветра: двухцветные бутоны, переливающиеся на солнце

Цветок с уникальной окраской, не боится засухи и ветра: двухцветные бутоны, переливающиеся на солнце

Шток-роза «Крем де Кассис» — это уникальный сорт, отличающийся двухцветной окраской: лепестки крупных махровых соцветий переливаются от кремово-белых у основания до насыщенно-малиновых или бордовых по краям, создавая эффект драгоценного перелива.

Мощные цветоносы достигают высоты 2 метров, и на каждом из них последовательно распускается множество крупных, до 12 см в диаметре, густомахровых цветков, которые выглядят как маленькие пионы или розы. Цветение начинается в июле и продолжается до сентября, продлевая яркие краски в саду, когда многие другие растения уже отцветают.

Шток-роза «Крем де Кассис» предпочитает солнечные места, защищенные от сильных ветров, и плодородные, хорошо дренированные почвы, хотя может расти и на более бедных грунтах. Она засухоустойчива и не требует частых поливов, а ее прочные стебли не нуждаются в подвязке.

Ранее был назван многолетник, который цветет розовым облаком даже в глухой тени.