Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 20:15

Цветок с уникальной окраской, не боится засухи и ветра: двухцветные бутоны, переливающиеся на солнце

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шток-роза «Крем де Кассис» — это уникальный сорт, отличающийся двухцветной окраской: лепестки крупных махровых соцветий переливаются от кремово-белых у основания до насыщенно-малиновых или бордовых по краям, создавая эффект драгоценного перелива.

Мощные цветоносы достигают высоты 2 метров, и на каждом из них последовательно распускается множество крупных, до 12 см в диаметре, густомахровых цветков, которые выглядят как маленькие пионы или розы. Цветение начинается в июле и продолжается до сентября, продлевая яркие краски в саду, когда многие другие растения уже отцветают.

Шток-роза «Крем де Кассис» предпочитает солнечные места, защищенные от сильных ветров, и плодородные, хорошо дренированные почвы, хотя может расти и на более бедных грунтах. Она засухоустойчива и не требует частых поливов, а ее прочные стебли не нуждаются в подвязке.

Ранее был назван многолетник, который цветет розовым облаком даже в глухой тени.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России рассказали, чем оборачивается помощь Запада Украине
Россию атаковали 182 беспилотника ВСУ
Стало известно, сколько домов пострадали из-за стихии в Ростовской области
Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов
«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану
Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами
Уровень смертности из-за жары побил рекорды в одной из стран Европы
«Инопланетяне прилетят»: Мирошник высмеял новую реформу на Украине
«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине
В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине
Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше
Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев
Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане
Песков высказался о патриотизме агитаторов
На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией
«Окская судоверфь» отсудила у немецкой компании почти €3 млн
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.