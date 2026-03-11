Елена Малышева: история успеха и последние новости

Елена Малышева стала экспертом для многих в вопросах здоровья. Она ведет телешоу, в которых рассказывает, как работает наш организм, какие бывают проблемы и что делать, чтобы диагностировать любую болезнь. Сегодня мы узнаем, где Елена Малышева сейчас и чем она занимается, кроме съемок в популярной передаче.

Елена Малышева: биография

Малышева родилась в 1961 году в семье докторов Шабуниных из Кемерово. С юных лет девочка узнала, что такое работа в медицинском учреждении: мама помогла ей устроиться в буфет при детском отделении больницы. Кроме того, Елена посещала музыкальную школу, хорошо училась, окончила школу с золотой медалью. Потом она сдала вступительные экзамены в Кемеровский мединститут и была зачислена на лечебный факультет. После окончания вуза с красным дипломом Малышева решила отправиться в Москву, чтобы продолжить обучение в аспирантуре. Она успешно сдала экзамены в Академию медицинских наук. После трех лет учебы Елена защитила кандидатскую диссертацию, посвященную функционированию сердечной мышцы в состоянии стресса.

Будущая телезвезда начала работать врачом-терапевтом в столице, в конце 1980-х годов вышла замуж за коллегу, биолога Игоря Малышева. Елена Малышева не рассказывает подробно об этой части биографии, стараясь хранить личную жизнь в тайне. В 1988 году у супругов появился на свет первенец, которого назвали Юрием, а спустя два года — второй сын, Василий.

Елена Малышева сейчас Фото: Татьяна Балашова/ТАСС

«Где новости про здоровье»?

Елена Малышева случайно попала на телевидение. В 1992 году ее второй сын серьезно заболел и нуждался в операции, которую сделали московские хирурги. Затем ребенку потребовался длительный период реабилитации, поэтому семья приняла решение, что лучше это время провести в Кемерово.

Чтобы посвящать как можно больше времени сыну, Елена уволилась с работы и сидела с малышом дома. Она стала часто смотреть телевизор и поняла, что на местных телеканалах совсем нет информации о здоровье: ни новостей, ни телепередач.

Малышевой это не понравилось, и она решила обратиться в администрацию города Кемерово с пожеланием, чтобы в эфире местных телеканалов были передачи, рассказывающие о медицине и здоровье человека. Елена также пожаловалась на ситуацию своим знакомым, в результате чего ее бывший одноклассник Герман Гандельман, который к тому времени стал известным в ее родном городе доктором, предложил коллеге поучаствовать в разрешении этой проблемы и самой стать ведущей телепередачи о здоровье. Малышева согласилась, и ее познакомили с редактором местного телеканала. Так благодаря идее Елены Малышевой новости и актуальная информация о достижениях медицины стали появляться в эфире канала «Кузбасс». Через год Елена получила должность руководителя телепередачи «Лазарет» в другом месте. Ее умение держаться перед камерой, просто объяснять сложные вопросы и доброжелательность привлекли внимание федеральных каналов. И в 1994 году Елену Малышеву позвали на столичное телевидение.

Елена Малышева: биография Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

«Врача вызывали?»

На канале РТР Малышева получила должность ведущей авторской телепередачи «Врача вызывали?». А спустя еще три года ее позвали на ОРТ в программу «Здоровье», которая была чрезвычайно популярна в Советском Союзе. Однако тут был небольшой нюанс: если прежде над этой программой работал целый штат редакторов, то теперь телепередача стала авторской — Елена Малышева возглавляла проект и сама выступала в качестве ведущей.

Одновременно Малышева воплощала в жизнь свои планы по повышению медицинской квалификации. Так, вскоре после возвращения в столицу Елена в качестве тележурналиста отправилась в США в рамках сотрудничества с Европейским центром здоровья и окружающей среды. Там была запланирована образовательная программа для представителей прессы и ТВ, которые освящают вопросы медицины. Спустя десять лет после того, как Елена начала вести программу «Здоровье», ей была присвоена ученая степень доктора медицинских наук по итогам защиты диссертации, посвященной проблемам воспалительных процессов в организме. Также в 2007 году Малышева вошла в состав членов Академии российского телевидения.

Елена Малышева сегодня Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

«Сегодня мы будем жить здорово!»

Елена Малышева стала по-настоящему популярной в конце лета 2010 года, когда на Первом канале стартовал ее авторский проект «Жить здорово!». Каждый будний день для миллионов телезрителей стал начинаться с эфира этой передачи, которая в короткие сроки завоевала популярность аудитории.

Однако помимо поклонников у Малышевой появились и недоброжелатели. Елену упрекали в том, что она часто затрагивает неудобные для обсуждения темы, например алкоголизм, наркоманию, импотенцию, метеоризм, подростковый секс. Еще одним объектом для критических замечаний стали выпуски, где для того, чтобы наглядно объяснить телезрителям, как устроен человеческий организм, Елена Малышева приглашала на сцену актеров в ростовых костюмах, которые изображали те или иные органы.

Сама телеведущая не обижается на критику и не обращает внимания на тех, кто высмеивает ее передачу, ведь благодаря такому подходу телезрители могут узнать о сложном устройстве человеческого организма в доступной форме. Для участия в передачах ведущая приглашает не только зрителей, но и известных певцов, актеров, медийных личностей. Коллеги из сферы медицины дают высокую оценку результатам работы Елены Малышевой в роли автора «Жить здорово!». Они обращают внимание, что ведущая всегда подчеркивает то, что самолечением лучше не заниматься, и призывает зрителей при возникновении тех или иных симптомов немедленно обращаться к лечащему врачу.

При этом Малышева считает, что народные методы лечения тоже важны. Она рассказывает зрителям о том, что прием отваров трав и других настоев помогает организму восстановиться на заключительном этапе болезни, а также играет важную роль в профилактике заболеваний.

Елена Малышева: история успеха и последние новости Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева — за здоровый образ жизни

Елену Малышеву сейчас вполне можно считать лицом собственного бренда, который популяризирует здоровый образ жизни. Еще в 2000 году телеведущая основала благотворительный фонд, который оказывает поддержку ученым, занимающимся поиском новых путей в медицине. Ее организация «Призвание» позже стала одним из соучредителей ежегодной национальной медицинской премии с таким же названием.

В 2012 году Елена разработала авторскую диету для снижения веса. В ее основе сбалансированный рацион, но в него входят и продукты, которые считаются вредными для людей с лишним весом. Однако, по мнению автора диеты, такие небольшие послабления помогают худеющим примириться с отказом от привычного питания и избежать срывов. Сегодня эти блюда может купить любой желающий. Стоит добавить, что сама телеведущая также придерживается разумных ограничений в питании, благодаря чему избавилась от 10 килограммов веса.

А в 2017 году Елена Малышева запустила еще один проект, направленный на улучшение здоровья россиян, — открыла сеть медицинских центров. Эти клиники работают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России.

Добавим, что теледоктор имеет несколько государственных наград, в том числе:

Золотую медаль имени Льва Николаева (за вклад в популяризацию науки);

медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением»;

нагрудный знак «Отличник здравоохранения»;

орден Дружбы.

Елена Малышева: карьера Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Где находится Елена Малышева сейчас

Елена Малышева продолжает сниматься в новых выпусках своей передачи, активно развивает социальные сети и отвечает на вопросы подписчиков, а также регулярно летает к своим детям и внукам в США.

В России у Елены Малышевой с мужем и двумя сыновьями есть бизнес, построенный на оказании медицинских услуг и охране здоровья. Основной актив, приносящий главный доход семьи, — это медицинский центр Елены Малышевой, функционирующий на базе одной из обычных московских государственных поликлиник.

Передача «Жить здорово!» по-прежнему регулярно выходит в эфир Первого канала, а информацию о выпусках можно найти в социальных сетях проекта и в телепрограмме.

