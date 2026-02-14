Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 10:14

В Китае раскрыли, как Россия ответила на санкции финансовой революцией

Baijiahao: Россия устроила финансовую революцию крупной сделкой с Китаем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китайский импорт российского золота за год вырос в девять раз, достигнув 25,3 тонны, что стало рекордным показателем и фактически обесценило западные санкции, сообщает китайский портал Baijiahao. По мнению авторов, этот стратегический шаг Москвы и Пекина запустил «революцию» в мировой финансовой системе.

Россия как бы говорит Западу: «Санкционные сети, которые вы тщательно плели, оказались дырявыми». Продажа Китаю 25,3 тонны золота — это настоящая финансовая революция, — говорится в материале.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев предположил, что в случае введения Евросоюзом ограничений против морских портов третьих стран Россия переключится на азиатские рынки. По его мнению, запрет на ввоз металлов неизбежно приведет к удорожанию продукции на европейском рынке.

Кроме того, он заявил, что 20-й санкционный пакет против России следует расценивать как экономическое давление и попытку США подорвать влияние Китая. При этом, по его словам, успешные проекты последних лет в сфере глубокой переработки нефтехимии демонстрируют положительные сдвиги в российской экономике.

Россия
Китай
сделки
золото
санкции
