06 февраля 2026 в 11:57

Стилист оценил идею ввести строгий дресс-код для посетителей театров

Стилист Белов назвал хорошей идею ввести дресс-код для посетителей театров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Идея ввести дресс-код для посетителей театров абсолютно здравая, заявил НСН стилист Александр Белов. По его словам, люди должны проявлять уважение к работникам подобных культурных мест. Так он отреагировал на соответствующую инициативу артиста балета Николая Цискаридзе.

Цискаридзе предложил хорошую идею! Многие люди ходят в театр в таком виде, как будто едут в общественном транспорте. Это не всегда красиво и уместно. Должен быть какой-то этикет, должно быть уважение. Я думаю, что лучше утвердить список вещей, которые нельзя надевать в театр. Например, шорты. От таких вещей точно стоит отказаться, — высказался Белов.

Он отметил, что женщинам следует выбирать для посещения театров более вечерние наряды, в том числе платья. Мужчинам необязательно приходить в строгих костюмах, достаточно будет надеть брюки в стиле casual и пиджак. Главное, чтобы образ смотрелся формально и адекватно, подытожил эксперт.

Ранее Цискаридзе заявил, что зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом в храмы искусства. По его словам, общество живет в такое время, когда необходимо заранее описывать правила, и Минкультуры России не помешало бы этим заняться.

