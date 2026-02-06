Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 09:47

Отец накормил трехлетнюю дочь ядом из-за нежелания платить алименты

В Германии мужчина отравил трехлетнюю дочь крысиным ядом из-за алиментов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Баварии перед судом предстал 28-летний мужчина за попытку убить собственную трехлетнюю дочь, сообщает немецкая газета Bild. Он накормил девочку крысиным ядом, чтобы не платить алименты.

Инцидент произошел в городе Ландсхут в декабре 2024 года. По версии следствия, выходец из Афганистана засунул дочери в рот запечатанный пакет с отравой, после чего ребенок его проглотил. Девочке резко стало плохо, и ее мать немедленно вызвала скорую помощь. Благодаря оперативным действиям врачей ребенка удалось спасти.

Как считает обвинение, мужчина готовился к преступлению в течение нескольких недель.Он изучал свойства различных ядов и в итоге выбрал фосфид алюминия.

Ранее суд в Бурятии приговорил местную жительницу к трем годам и двум месяцам лишения свободы за истязание дочери и угрозы убийством. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ее признали виновной сразу по трем статьям Уголовного кодекса России. Она отправится отбывать наказание в колонию общего режима.

