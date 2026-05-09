Путин раскрыл, когда русский характер проявляется сильнее всего

09 мая 2026 в 10:32

Путин: русский характер сильнее всего проявляется в трудные времена

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Нацистская Германия планировала осуществить геноцид всех народов Советского Союза, но не учла твердость русского духа, заявил на выступлении на параде Победы президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что именно эта несгибаемая воля стала непреодолимым препятствием для захватчиков.

Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного — того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена, — подчеркнул Путин.

Президент также напомнил, что именно советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. По его словам, СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, спас не только свою страну, но и весь мир.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что День Победы для Путина является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и насыщенным рабочим днем со множеством мероприятий, включая международные контакты. Он отметил, что ежегодно глава государства выступает на параде Победы с развернутой речью.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

