10 февраля 2026 в 10:49

Экономист раскрыл, кто из россиян имеет право на получение двух пенсий

Экономист Балынин: работавшие в МВД России граждане имеют право на две пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне, работавшие в МВД России, Минобороны РФ, Федеральной службе безопасности и других органах власти, могут рассчитывать на получение двух пенсий, заявил «ФедералПресс» кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что вторая выплата по старости, которая положена этим категориям граждан, — это страховая пенсия.

Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости, — уточнил Балынин.

Эксперт объяснил, что для получения страховой пенсии необходимо лично обратиться в Социальный фонд России или МФЦ, можно также отправить соответствующее заявление через портал «Госуслуги». Экономист добавил, что на эту выплату распространяются индексации — их производят автоматически.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих граждан РФ в декабре 2025 года составил 21,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года эта сумма увеличилась на 2,8 тыс. рублей.

