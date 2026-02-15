Полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в челябинском храме

Полицейские задержали мужчину, по подозрению в нападении на двух женщин в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Челябинске, заявила представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медпомощь. Возбуждено дело.

В ходе ссоры мужчина 2001 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Установлено, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении, — добавила она.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел во время утренней службы. В результате инцидента пострадали сестра-послушница и прихожанка. Одной женщине наложили повязку, второй пришлось зашивать рану.

Тем временем Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава Кнырикова, напавшего с катаной на полицейского. Петербуржец в момент совершения преступления был пьян. Полицейский получил резаную рану кисти и лучевой артерии, а также повреждения мышц и суставов.