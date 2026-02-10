Психолог ответил, как решить проблему буллинга в школах Психолог Зберовский: школа должна участвовать в разрешении детских конфликтов

Администрация школы должна участвовать в разрешении детских конфликтов, особенно когда ситуации перерастают в буллинг, рассказал «ФедералПресс» психолог Андрей Зберовский. Он отметил, что помочь ученикам также может штатный психолог.

Выход из этой проблемы один — увеличить вовлечение администрации школ и школьных психологов в разрешение конфликтов в классах, дать им соответствующие полномочия и не замалчивать ЧП, — рассказал Зберовский.

Психолог подчеркнул, что в случае действительно деструктивных учеников необходима возможность рассмотреть их перевод в специализированное учреждение. По его словам, для подростков также необходимо ограничить контент, содержащий насилие.

Ранее психолог Родион Чепалов рассказал, что насмешки и обесценивание в адрес других детей могут быть признаками ребенка-буллера. Он отметил, что такое поведение не зависит от оценок.