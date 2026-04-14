Названа реальная причина слежки за переводами физлиц

Инициатива по автоматическому мониторингу входящих переводов физлиц на сумму свыше 2,4 млн рублей в год направлена исключительно на противодействие уклонению от уплаты налогов, заявил NEWS.ru налоговый консультант, эксперт Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов. По его словам, к действующим банковским мерам по борьбе с мошенничеством она отношения не имеет.

Ни в одном из признаков мошеннических операций (установленных Банком России с 2018 года и расширенных с 1 января 2026 года) нет указания на годовой оборот. Эти критерии направлены на борьбу с мошенниками, а инициатива по проверке переводов свыше 2,4 млн рублей в год — на противодействие уклонению от налогов. То есть это разные вещи, — сказал Крылов.

Эксперт пояснил, что при достижении порога в 2,4 млн рублей входящих переводов на счет физлица в течение года он будет подпадать под автоматический мониторинг. В перспективе это грозит доначислением налогов на суммы неустановленного происхождения — за исключением переводов от близких родственников.

По словам Крылова, такой механизм станет технически реализуемым в рамках законопроектов по «обелению» экономики, которые предусматривают автоматический обмен данными между Банком России и ФНС о счетах с подобным объемом операций.

