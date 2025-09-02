Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом

Следствие обратилось в Таганский районный суд Москвы с просьбой продлить срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, сообщает ТАСС. Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества.

В Таганский районный суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркаряна А. А. Судебное заседание назначено на 3 сентября, — отметили в суде.

Наибольшую известность Маркарян получил в последние полтора года благодаря интервью в различных YouTube-проектах. Во время своих выступлений блогер делал резонансные высказывания о том, как мужчина должен строить отношения, и о женщинах. Вскоре в Сети стали появляться многочисленные нарезки с его заявлениями, которые вызвали смешанную реакцию в обществе, однако подняли Маркаряна на новый уровень популярности.

25 августа Таганский суд Москвы арестовал Маркаряна на 17 суток по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. На заседании блогер возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Юрист Александр Хаминский заявил, что Маркаряну может грозить до 12 лет лишения свободы. По словам эксперта, его обвиняют в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. Эти действия могут быть квалифицированы по статьям 131 и 132 УК РФ как подстрекательство к преступлениям.