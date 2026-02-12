Криминального авторитета Хобота освободили от отбывания наказания

Суд в Москве освободил криминального авторитета Андрея Вознесенского по прозвищу Хобот от отбывания наказания в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы, сообщил телеканалу РЕН ТВ адвокат Андрей Малахин. Решение принято по болезни — у осужденного диагностировано заболевание из правительственного перечня, препятствующего содержанию под стражей.

Могу только поблагодарить администрацию, где находился в учреждении, большое спасибо врачам, которые делали экспертизу моего состояния здоровья, а также наш гуманный российский суд, — сказал Вознесенский в видеообращении, которое оказалось в распоряжении телеканала.

По версии следствия, Хобота короновали в 1995 году. С тех пор он пользовался авторитетом в криминальной среде, распространял воровские традиции и курировал деятельность преступных группировок. Он имеет многократные судимости за разбой, хранение наркотиков, вымогательство и другие преступления. В общей сложности он провел в местах лишения свободы около 25 лет.

Московский областной суд приговорил Вознесенского к восьми годам колонии и двум месяцам колонии особого режима в мае 2025 года. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Выступая с последним словом, он заявил, что ему не стыдно за прожитую жизнь, но и «гордиться нечем». Он выразил надежду дожить до конца приговора.