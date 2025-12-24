Новый год-2026
24 декабря 2025 в 10:36

Названы вероятные организаторы взрыва машины ДПС в Москве

Криминалист Игнатов: за взрывом машины ДПС могут стоять спецслужбы Украины

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
За гибелью сотрудников ДПС в результате взрыва в Москве могут стоять украинские спецслужбы, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, в инциденте могут быть замешаны лица, причастные к недавнему теракту, в котором погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Думаю, это украинские спецслужбы (организаторы взрыва в Москве. — NEWS.ru). Не исключу, что это именно тот подрывник, который прикрепил взрывное устройство к машине погибшего недавно генерала [Фанила Сарварова]. Не знаю, почему у них привязка именно к югу Москвы. Вероятно, склад взрывчатки у них именно там и создавался для покушения на генерала. И следующей целью кураторов террористов стали полицейские, скорее всего. Надо разбираться, что за подрывник, — высказался Игнатов.

Ранее сообщалось, что число жертв при взрыве в Орехово-Борисово на юге Москвы возросло до трех. Тело третьего погибшего нашли рядом с подорванной служебной машиной. В Следственном комитете РФ заявили, что это был сам подрывник.

