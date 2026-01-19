В России введут геномную регистрацию для одной категории граждан

Правительственная комиссия одобрила введение геномной регистрации для военных

Правительственная комиссия одобрила законопроект об обязательной геномной регистрации для военнослужащих, участвующих в боевых действиях и контртеррористических операциях, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в комментарии ТАСС. Проект вносит изменения в федеральный закон и расширяет перечень категорий для такой регистрации, которая будет проводиться непосредственно в силовых структурах.

Законопроект расширяет применение обязательной государственной геномной регистрации, вводя ее для новых категорий лиц, связанных с выполнением задач в условиях боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, — говорится в сообщении.

Ранее на официальном сайте правовой информации опубликован закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, согласно которому служба в добровольческих формированиях засчитывается в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. Документ распространяется на работников МВД, Росгвардии, ФСИН и ФССП.

Кроме того, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал парламентариям одобрить в первом чтении законопроект, гарантирующий защиту от экстрадиции иностранным гражданам, проходившим контрактную службу в ВС РФ. Соответствующий документ был внесен правительством в ноябре 2025 года.