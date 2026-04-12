Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ В Иране заявили, что могут восстановить до 80% мощностей НПЗ за один-два месяца

Иран сможет обеспечить возвращение своих поврежденных объектов по переработке нефти к 70-80% своей прежней мощности в течение одного месяца, заявил заместитель министра Мохаммад Садег Азимифар. По его словам, которые приводит телеканал SNN, максимально эта процедура может растянуться на два месяца.

На большинстве поврежденных объектов переработки нефти в течение одного-двух месяцев мы сможем вернуться к 70-80% прежней мощности, а в дальнейшем, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, мы сможем восстановиться до 100% мощности, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. Такой шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что безопасная навигация в зоне Ормузского пролива восстановится в двухнедельный срок после заключения соглашения о прекращении огня между Тегераном и его оппонентами. Он также акцентировал внимание на том, что этот процесс будет протекать в тесной связке с вооруженными силами страны.