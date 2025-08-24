Стало известно о серьезной травме у звезды «Молодежки»

Telegram-канал Mash сообщил, что актер Денис Никифоров, известный по ролям в сериале «Молодежка» и фильме «Бой с тенью», поскользнулся и сломал ногу. По данным издания, артисту диагностировали перелом кости стопы.

В публикации отмечается, что 48-летний актер обратился в больницу из-за болей в ноге, где и обнаружили перелом, после чего поставили гипс и отправили домой на лечение. Как отмечает издание, Никифоров заявил, что с ним все хорошо, но отказался комментировать случившееся.

