24 августа 2025 в 14:50

Стало известно о серьезной травме у звезды «Молодежки»

Mash: актер «Молодежки» Никифоров поскользнулся и сломал ногу

Денис Никифоров Денис Никифоров Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что актер Денис Никифоров, известный по ролям в сериале «Молодежка» и фильме «Бой с тенью», поскользнулся и сломал ногу. По данным издания, артисту диагностировали перелом кости стопы.

В публикации отмечается, что 48-летний актер обратился в больницу из-за болей в ноге, где и обнаружили перелом, после чего поставили гипс и отправили домой на лечение. Как отмечает издание, Никифоров заявил, что с ним все хорошо, но отказался комментировать случившееся.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске произошел инцидент с нападением на солиста группы «Челси» Арсения Бородина и коллектив Black Sonic Pearls во время репетиции на Красном проспекте. Неизвестный мужчина ворвался в помещение с перцовым баллончиком, из-за чего несколько музыкантов получили ожоги слизистых и начали задыхаться.

До этого стало известно, что российский рэпер Teaky был госпитализирован после нападения в Томске. Инцидент произошел, когда артист попытался проехать на электросамокате по тротуару на улице Сибирской. Двое неизвестных избили его, в результате чего музыкант получил травмы головы, повреждение глазного яблока, височный перелом и кровоизлияние.

