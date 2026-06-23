Адвокат ответила, кому в России положена бесплатная экстренная медпомощь Адвокат Габай: в России все могут получить бесплатную экстренную медпомощь

В России каждый гражданин может получить бесплатную экстренную медицинскую помощь, рассказала «Парламентской газете» адвокат, председатель Совета учредителей АНО «Национальный аналитико-экспертный центр здравоохранения» Полина Габай. Она отметила, что такая возможность есть и у иностранных граждан.

Независимо от того, государственная это клиника или частная, находится ли она в Москве или в регионе, а также на территории медицинских кластеров, экстренная помощь должна быть по закону бесплатной. Эта позиция подтверждена Минздравом России и Федеральным фондом ОМС, — рассказала Габай.

Адвокат подчеркнула, что право на экстренную помощь не зависит от страховки, международных договоров или страны гражданства. По ее словам, иностранные пациенты чаще других сталкиваются с нарушением таких прав.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, что в базовую программу обязательного медицинского страхования в 2026 году включили 14 новых методов лечения. По его информации, туда также перенесли один метод из высокотехнологичной медицинской помощи.