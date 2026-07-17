«Очень впечатлен»: Новак захотел купить Lada Azimut

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе визита на предприятие «АвтоВАЗ» протестировал новый кроссовер Lada Azimut и заявил, что хотел бы приобрести эту модель после начала продаж. По его словам, которые приводит ТАСС, автомобиль произвел на него большое впечатление качеством отделки, шумоизоляцией и мягкой подвеской.

Я, честно говоря, очень впечатлен, потому что автомобиль очень высокого качества. <...> Я уверен, что он будет пользоваться очень большой популярностью. Такого уровня, мне кажется, АвтоВАЗ еще не выпускал машины. <...> Мы уже обсудили с директором, мне нравится. Как только выйдет, я думаю, что возьму, — сказал Новак.

Старт производства запланирован на сентябрь 2026 года. Продажи кроссовера начнутся в четвертом квартале.

Ранее руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что среди преимуществ нового автомобиля Lada Azimut — панорамная крыша и обогрев боковых стекол, которые представляют собой новинку для российского рынка. По его словам, автомобиль также получит шесть подушек безопасности.