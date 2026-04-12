Эти автомобили почти не теряют с годами в цене: топ-20 самых выгодных машин

Новый автомобиль дешевеет сразу же после того, как он выезжает из автосалона. Однако разные машины теряют в цене по-разному. Одни могут за пять лет показать минус 50 или 60% своей стоимости, а другие — всего 20% и даже меньше. О том, какие автомобили имеет смысл покупать, если выбираешь автомобиль не сердцем, а кошельком, — в материале NEWS.ru.

Что посчитали аналитики

Эксперты американского агентства iSeeCars изучили свыше 950 тыс. сделок купли-продажи пятилетних автомобилей (с марта 2025-го по февраль 2026 года) и сравнили стоимость подержанных машин с ценой новых. При этом из выборки убрали тяжелые грузовики и фургоны, малотиражные версии и модели, которые уже сняты с производства к 2025 году. Это было сделано для того, чтобы рейтинг отражал ситуацию по массовым машинам, а не по редкостям, которыми почти не торгуют.

И вот что получилось.

В среднем 5-летний автомобиль в США теряет 41,8% своей стоимости. Или примерно $16 571 от первоначальной цены.

Медленнее всего дешевеют спорткары, пикапы и гибриды.

Быстрее всего падают цены на электромобили и люксовые модели. Хуже всех показал себя электромобиль Nissan Leaf — владельцы этой машины потеряют за пять лет 63,1% от цены новой модели.

Топ‑20: кто в списке главных «долгожителей» по цене

Главный вывод исследования: топ автомобилей с наилучшей остаточной стоимостью возглавляют не кроссоверы, а спорткары.

Вывод второй: японские автомобили теряют в цене меньше, чем автомобили из других стран. Из топ-20 сразу 16 моделей родом из Японии.

Porsche 718 Cayman

Однако на первом месте идут не Honda или Toyota, а немецкий спорткар Porsche 718 Cayman. По данным iSeeCars, он теряет всего 9,6% своей стоимости за пять лет. В деньгах это $6988 — меньше, чем у многих массовых седанов и кроссоверов. На втором месте стоит Porsche 911 с падением в 11,1% (минус $15 533), а на третьем — Chevrolet Corvette c 18,7% и $13 365 потерь.

Аналитики iSeeCars отмечают, что причина таких показателей спорткаров в их уникальном положении: они редки, имеют устойчивый фанатский спрос и часто покупаются как «игрушка» для выходных, которую бережно обслуживают и мало эксплуатируют.

Кстати, в топ-20 есть и другие спорткары. Например, Subaru BRZ (23,7%), Toyota GR Supra (24%) и Ford Mustang (26,8%). Эти машины тоже теряют заметно меньше средних 41,8% и остаются очень ликвидными на вторичке благодаря сочетанию драйверского характера и узнаваемого имени. Покупатель подержанного Mustang или Supra готов мириться с возрастом машины, если взамен получает эмоции за рулем.

Пикапы не сдаются: Toyota Tacoma и Tundra

Другое удивительное открытие: утилитарные пикапы дешевеют медленно. Например, Toyota Tacoma и Toyota Tundra находятся в лидерах по сохранению остаточной стоимости. Tacoma теряет за пять лет 19,9% ($6426), а Tundra — 21,2% ($8746), что намного лучше средних по рынку 41,8%.

Причина любви американцев (да и не только их) к подержанным пикапам понятна: производители редко обновляют пикапы, эти модели выпускаются по много лет без изменений, а возможность перевезти тонну груза или проехать по бездорожью всегда в цене. К тому же покупатели пикапов обычно не обращают внимания на модные мультимедиа или возможность выхода в интернет. А значит, такие машины не так сильно дешевеют с годами.

Кроссоверы и внедорожники: от RAV4 до Subaru Crosstrek

Несмотря на то что наверху рейтинга доминируют спорткары, в американском топ‑20 много кроссоверов и внедорожников, которые так популярны в России. Например, отлично себя показала Toyota RAV4: в среднем такой автомобиль в Америке теряет 25,2% стоимости за пять лет, или около $7731. Похожие показатели и у крупного рамного внедорожника Toyota 4Runner (минус 25,5% за пять лет, или $10 697).

Toyota RAV4

А еще в топ-20 Honda HR‑V (28,8%, $7645), Honda CR‑V (28,9%, $8946) и Subaru Crosstrek (29,1%, $7867). Все эти модели продаются большими тиражами и воспринимаются как «правильные» семейные машины: с умеренным расходом, надежной техникой и удобным салоном.

Массовые седаны, хэтчбеки и минивэн: когда скучно — значит выгодно

Отдельный пласт топ‑20 — это вполне прозаичные с точки зрения дизайна и образа машины: Honda Civic, Toyota Corolla в разных кузовах, Subaru Impreza и семейный минивэн Toyota Sienna. На их фоне спорткары и внедорожники выглядят ярче, но именно эти «скучные» модели часто оказываются самым разумным выбором.

Например, Honda Civic за пять лет теряет лишь 22,9% стоимости, или $5828. Subaru Impreza, расположившаяся на 19‑й строчке, показывает 29,2% амортизации ($7759), а спортивный седан Subaru WRX сразу за ней — минус 29,8% и $10 146.

Не стоит забывать и о единственном минивэне в топ‑20 — Toyota Sienna. Она занимает 15‑е место и за пять лет теряет 28,5% стоимости, или $11 530.

Топ‑20 моделей, которые лучше сохраняют свою стоимость, по данным iSeeCars

Porsche 718 Cayman — теряет всего 9,6% стоимости за пять лет (в среднем $6988). Porsche 911 — минус 11,1% и $15 533. Chevrolet Corvette — минус 18,7% и $13 365. Toyota Tacoma — минус 19,9% и $6426. Toyota Tundra — минус 21,2% и $8746. Honda Civic — минус 22,9% и $5828. Subaru BRZ — минус 23,7% и $8489. Toyota GR Supra — минус 24,0% и $13 963. Toyota RAV4 / RAV4 Hybrid — минус 25,2% и $7731. Toyota Corolla (хетчбэк) — минус 25,5% и $6220. Toyota 4Runner — минус 25,5% и $10 697. Lexus RC 300 / RC 350 — минус 26,6% и $12 674. Ford Mustang — минус 26,8% и $9205. Toyota Corolla (седан) — минус 27,6% и $6328. Toyota Sienna — минус 28,5% и $11 530. Honda HR‑V — минус 28,8% и $7645. Honda CR‑V — минус 28,9% и $8946. Subaru Crosstrek — минус 29,1% и $7867. Subaru Impreza — минус 29,2% и $7759. Subaru WRX — минус 29,8% и $10 146.

Список худших

Tesla Model S

В iSeeCars составили еще и «антирейтинг» моделей, которые дешевеют больше остальных. Лидером по потере стоимости стал электрический Nissan Leaf: он теряет 63,1% цены за пять лет, это минус $17 743. На втором месте — большой люксовый внедорожник Infiniti QX80 с амортизацией 62,8% и потерей $52 631. Далее идут Volkswagen ID.4 (62,1% и $28 010), Tesla Model S (62,0% и $58 907) и Range Rover (61,7% и $69 856). То есть фактически новый Range Rover за пять лет «сжигает» почти $70 тысяч — это более чем в четыре раза выше средней потери по рынку.

В лидерах рейтинга по самым крупным потерям идут в основном премиальные машины и электрокары. «Электромобили стоят дороже сопоставимых бензиновых или гибридных машин, но на вторичном рынке покупатели не готовы за них переплачивать. К этому добавляется быстрый прогресс батарей и электроники: на фоне новых моделей пятилетний электромобиль часто выглядит откровенно устаревшим по запасу хода, скорости зарядки и оснащению», — пояснил исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Топ‑20 моделей, которые хуже других сохраняют свою стоимость, по данным iSeeCars

Nissan Leaf — средняя пятилетняя амортизация 63,1%, средняя потеря стоимости $17 743. Infiniti QX80 — 62,8%, минус $52 631. Volkswagen ID.4 — 62,1%, минус $28 010. Tesla Model S — 62,0%, минус $58 907. Range Rover — 61,7%, минус $69 856. BMW 7 Series — 61,6%, минус $61 141. Tesla Model X — 61,2%, минус $61 216. Ford Mustang Mach‑E — 60,8%, минус $22 976. BMW 5 Series (гибрид) — 59,5%, минус $44 921. Infiniti QX60 — 58,3%, минус $30 099. Range Rover Sport — 58,3%, минус $45 272. Audi Q5 (гибрид) — 58,2%, минус $34 063. Land Rover Discovery — 57,9%, минус $34 878. Tesla Model Y — 57,8%, минус $26 020. Audi A8 L — 57,6%, минус $54 824. Kia Niro EV — 57,3%, минус $22 742. Audi Q7 — 57,2%, минус $35 486. BMW X5 (гибрид) — 57,1%, минус $43 361. Nissan Armada — 57,0%, минус $33 531. Cadillac Escalade ESV — 57,0%, минус $53 605.

