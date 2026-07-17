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17 июля 2026 в 19:23

Опубликовано видео поражения трех сухогрузов в порту Николаева

Минобороны показало видео ударов БПЛА «Герань-4» по трем сухогрузам в Николаеве

Оператор БПЛА ВС РФ Оператор БПЛА ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Минобороны России опубликовало кадры ударов по трем сухогрузам в порту Николаева, которые, как сообщили в ведомстве, были поражены российскими БПЛА «Герань-4 сикер». Там уточнили, что суда использовались для доставки военных грузов в интересах украинской армии.

Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов по морским сухогрузам в порту города Николаев. Сегодня утром, в период с 08:10 до 08:15 мск, беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 сикер» были поражены три грузовых суда, использовавшихся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ, — отмечается в сообщении.

Ранее экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250-270 по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. В Минобороны также заявили о поражении российскими самолетами пунктов управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ.

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