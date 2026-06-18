Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Рубежному

Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Рубежному

Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Рубежному в ЛНР, сообщило правительство региона в МАКСе. Они обратились в центральную городскую больницу с осколочными травмами.

Также был нанесен удар по Рубежному. Осколочные ранения получили два человека, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число пострадавших после атаки БПЛА в Московской области достигло 17 человек. По его словам, все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников. Он уточнил, что мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, стало известно, что попытка атаки дронов на Москву стала крупнейшей за два года — с начала суток силы противовоздушной обороны сбили 85 БПЛА. Предыдущий максимум был зафиксирован 17 мая, когда в первой половине суток удалось перехватить 81 беспилотник.