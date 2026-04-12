Роскосмос начал прием заявлений в отряд космонавтов через «Госуслуги»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Роскосмос открыл на портале «Госуслуги» прием заявлений в отряд космонавтов, сообщили Минцифры. Подать документы для участия в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года.

Согласно требованиям, кандидаты должны иметь гражданство РФ, высшее образование из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет. Возраст претендента не должен превышать 35 лет, а вес — находиться в пределах от 50 до 90 кг.

Также будущему космонавту необходимо владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языками, обладать отличным здоровьем, высокой физической выносливостью и психической устойчивостью.

Процедура отбора включает несколько этапов: подачу заявления, прохождение медосмотра и отправку медицинских документов. После этого кандидату предстоит дождаться приглашения на очный этап в Центре подготовки космонавтов, где потребуется повторное медобследование, собеседование, сдача нормативов физподготовки и тесты на профквалификацию.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что полеты на Марс и обратно могут вызвать лучевую болезнь у космонавтов. По его словам, на человека влияют радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы.

