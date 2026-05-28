28 мая 2026 в 15:00

Трава вдоль забора сохнет за пару дней — дешевые домашние средства спасают участок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сорняки вдоль забора способны испортить даже самый ухоженный участок. Они быстро разрастаются, вытягивают влагу из почвы и мешают нормально расти овощам и цветам. При этом триммер или газонокосилка помогают ненадолго — трава снова появляется уже через несколько дней.

Многие дачники все чаще отказываются от агрессивной химии и используют простые домашние средства. Один из самых популярных способов — обычный столовый уксус. Его смешивают с водой в равных пропорциях, переливают в пульверизатор и опрыскивают сорняки в сухую солнечную погоду. Через некоторое время траву удаляют вместе с корнями. Главное — не попадать раствором на культурные растения.

Хорошо помогает и кукурузный глютен. Он не уничтожает взрослые сорняки, зато мешает прорастать новым семенам. Использовать его лучше ранней весной до появления первых всходов.

Некоторые садоводы применяют соль и соду. Соль действует жестче, поэтому ее советуют использовать точечно или разводить в воде — одной столовой ложки на ведро достаточно. Сода работает мягче: две ложки на литр воды помогают замедлить рост молодой травы.

Если народные способы не справляются, можно использовать гербициды, но только строго по инструкции и с осторожностью рядом с грядками и клумбами.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после обработки уксусом сорняков вдоль забора стало намного меньше. Дополнительно она советует засыпать проблемные места корой или щепой — так трава будет прорастать гораздо медленнее.

Проверено редакцией
Марина Макарова
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

