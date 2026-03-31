Фестиваль кино «Новое движение» представил визуальную концепцию

Фестиваль молодого кино «Новое движение» представил визуальную концепцию, разработанную художником и дизайнером Константином Чирковым. Ее основой стал образ стрелки как символа движения, развития и поддержки. Динамическая композиция отразит главную идею мероприятия создать пространство для роста и поиска авторов.

Символом движения для меня стал образ стрелки, и далее я собрал композицию из нескольких стрелок. Этот динамичный графический элемент стал основой ключевого изображения фестиваля — символом движения, развития и поддержки. Позже появился образ человека, летящего на воздушных шарах: это креатор, а воздушные шары — его идеи, которых не всегда достаточно для раскрытия творческого потенциала. Симбиоз стрелок и творческой личности помогает появиться на свет произведению киноискусства, — рассказал Чирков.

Фестиваль также представил обновленную команду. Его программным директором с 2026 года стал журналист, медиаменеджер и автор документальных фильмов Трифон Бебутов. А в качестве куратора Кинорынка авторского кино выбрали продюсера и киноведа Ханну Мироненко.

«Новое движение» — это молодой фестиваль, который развивается вместе с индустрией и молодыми авторами. Нам важно, чтобы он отражал это движение — открытость новому, готовность к эксперименту и диалогу. Новые участники команды — это естественное продолжение той логики, в которой фестиваль задумывался и развивается сегодня, — отметил генпродюсер фестиваля Максим Королев.

В 2026 году в рамках фестиваля состоится уже второй Кинорынок авторского кино. На этой площадке начинающие режиссеры и продюсеры смогут представить свои разработки дистрибьюторам, стриминговым сервисам, отборочным комиссиям фестивалей, а также потенциальным партнерам. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области.

Фестиваль «Новое движение» состоится в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня 2026 года. Победитель конкурса получит премию губернатора региона в размере 1 млн рублей.