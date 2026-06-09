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09 июня 2026 в 12:04

Фестиваль «Традиция» от «Москино» представил детскую программу

Фото: Пресс-служба фестиваля «Традиция»
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Фестиваль «Традиция» от кинопарка «Москино» представил детскую программу. В нее войдут спектакли, ремесленные мастер-классы и концерты с живым исполнением. Каждый желающий ребенок сможет попробовать себя в роли гусляра, гончара, мастера по росписи или создателя кокошника.

В рамках фестиваля на Соборной площади кинопарка развернется Город мастеров. Посетителям предложат выдуть стеклянную бусину в бусодельной мастерской, попробовать свои силы в кузнице, расписать пряник, освоить чеканку по латуни, мезенскую роспись, создать тряпичную куклу или свечу из вощины.

Специально для детей там обустроят безопасную плотницкую зону с деревянным конструктором. А на площадке «Молодецкие забавы» воссоздадут исторические игры. В Парке сказок — мастер-классы по плетению венков, созданию матрешек из фетра, поделкам из соломы, росписи ложек, а также хороводы и игры. Кроме того, здесь будет работать выездной музей народной музыки: дети и взрослые смогут под руководством мастера потрогать и освоить гусли и гармони.

Фестиваль «Традиция» пройдет с 20 по 21 июня на территории кинопарка «Москино». На девяти фестивальных площадках пройдет программа, включающая более 100 мероприятий. На фестивале выступят «Любэ», Пелагея, AY YOLA и множество других артистов, музыкантов, поэтов, писателей, философов и историков.

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