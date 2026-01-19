Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 13:50

В Великом Новгороде пройдет фестиваль «Новое движение 3»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» состоится в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня 2026 года. Сейчас организаторы открыли прием заявок на участие.

Для нас важно, что фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит именно здесь, на новгородской земле. Фестиваль становится точкой притяжения для молодых кинематографистов со всей страны, помогает открывать новые имена и формировать будущее отечественного кино. Мы понимаем, что начинающим авторам нужна не только творческая, но и практическая поддержка, — рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Победитель конкурса получит премию губернатора региона в размере 1 млн рублей. Также в рамках события состоится Кинорынок авторского кино — режиссеры смогут представить свои проекты профессиональному жюри.

Ранее Четвертый Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил участников конкурсной программы. Среди них драматическая работа «Кукла», режиссером которой выступил Егор Бероев, «Мальчик и робот» Екатерины Задориной, неонуарная драма «Навар» Артура Григорьева, «Пастбище богов» Анара Аббасова, абсурдистская комедия «Свобода», срежиссированная Евгением Лаврентьевым.

