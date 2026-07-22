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22 июля 2026 в 12:53

«Россия не уступит»: в США признали неэффективность стратегии против РФ

NYT: никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отступить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Запад не сможет заставить Россию отказаться от своей линии, заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре имени Джеймса Мартина Ханна Нотте в статье для The New York Times. По ее словам, противникам быстро стало понятно, что Москва никуда не денется.

Многие ждали, что Россия станет заклятым врагом. Но вскоре ее противникам стало ясно, что страна никуда не денется. <…> Отчуждение от Европы компенсировалось все более тесными отношениями с странами глобального Юга. <…> Что бы ни делал Запад, Россия не уступит, — говорится в материале.

Эксперт отметила, что с начала конфликта на Украине Россия получила поддержку стран глобального Юга, которые приняли ее предложения. Она также подчеркнула, что Москва, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, «более чем способна оставаться на плаву».

Ранее депутат Скупщины Черногории, председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич заявлял, что Евросоюзу придется стать партнером России, если Москва заключит соглашение с Вашингтоном. По его словам, часть европейских стран отошла от линии, которой придерживаются Германия и Франция.

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