Уиткоффа и Кушнера «бросили» в Пакистане Al Arabiya: Уиткофф и Кушнер остались в Исламабаде для продолжения переговоров

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане, передает телеканал Al Arabiya. По словам источников, они ожидают продолжения переговоров с Ираном.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.

До этого президент сообщил, что США начали «расчищать» Ормузский пролив, чтобы обеспечить в нем свободное судоходство. Он отметил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии.