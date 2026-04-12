12 апреля 2026 в 13:41

Уиткоффа и Кушнера «бросили» в Пакистане

Al Arabiya: Уиткофф и Кушнер остались в Исламабаде для продолжения переговоров

Фото: Qamar Zaman/dpa/Global Look Press
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане, передает телеканал Al Arabiya. По словам источников, они ожидают продолжения переговоров с Ираном.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.

До этого президент сообщил, что США начали «расчищать» Ормузский пролив, чтобы обеспечить в нем свободное судоходство. Он отметил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии.

Лукашенко назвал свое любимое занятие в храме на Пасху
Ученые раскрыли 40-летнюю тайну маскировки возбудителя сонной болезни
Нападающий «Салавата Юлаева» покинул лед на носилках в матче плей-офф КХЛ
«Калечить психику»: Песков рассказал, что Киев делает с христианами
Патриарх Кирилл поздравил глав древних восточных Церквей с Пасхой
Разоблачение лунной миссии, заговор, жалобы на пенсию: как живет Юрий Лоза
Появились подробности разговора Лукашенко и Путина
«Последний год»: Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры
В МИД раскрыли, почему ВОЗ может не признать выход США из организации
Виновников взрыва на складе пиротехники во Владикавказе отправили в СИЗО
Серябкина сделала трогательное признание в особенный день
В российском регионе почва оказалась загрязнена опасными отходами
Актер Гальцев рассказал, как на него повлияла смерть Юрия Гагарина
Российские ученые готовятся создать мощнейшую атомную станцию на Луне
Испанские протестующие «сожгли» Нетаньяху
Пострадавшие от паводков дагестанцы начали получать выплаты
Папа римский выступил с обращением для православных христиан
Стоматолог потерял иглу в желудке у ребенка
Новое имя всплыло в разбирательстве между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони
Роскосмос начал прием заявлений в отряд космонавтов через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

