04 апреля 2026 в 10:26

Китайцы начали массово скупать особняки в одной африканской стране

Китайские инвесторы начали активно инвестировать в рынок жилья в Зимбабве

Столица Зимбабве Хараре превращается в новый центр притяжения для состоятельных граждан Китая, которые активно инвестируют в местную элитную недвижимость, сообщает Bloomberg. Спрос на особняки стоимостью от $500 тыс. (более 39,8 млн рублей) до $2 млн (более 159,4 млн рублей) в престижных районах города показал резкий рост.

Местные риелторские компании вынуждены массово нанимать сотрудников со знанием китайского языка, чтобы справляться с потоком заявок от обеспеченных покупателей. В отличие от многих других развивающихся стран, в Зимбабве приезжают не рабочие, а топ-менеджеры и предприниматели, связанные с добычей лития и энергетикой. Китайский бизнес уже доминирует в ключевых отраслях экономики страны, что влечет за собой создание соответствующей инфраструктуры: ресторанов, казино и торговых центров.

Приток иностранного капитала вызывает неоднозначную реакцию у давних жителей элитных кварталов из-за агрессивной перестройки исторических зданий. Тем не менее экономические эксперты видят в этой тенденции спасение для страны на фоне ухода западных инвесторов из-за прошлых долговых проблем региона.

Ранее сообщалось, что Китай вернул себе лидерство по числу долларовых миллиардеров, обогнав США. В КНР людей с миллиардами на счету сейчас всего 1110, что на 110 больше, чем в Соединенных Штатах. Третью строчку занимает Индия, где проживает 308 богатейших людей планеты. Россия расположилась на седьмом месте со 105 миллиардерами.

