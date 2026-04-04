Китайцы начали массово скупать особняки в одной африканской стране Китайские инвесторы начали активно инвестировать в рынок жилья в Зимбабве

Столица Зимбабве Хараре превращается в новый центр притяжения для состоятельных граждан Китая, которые активно инвестируют в местную элитную недвижимость, сообщает Bloomberg. Спрос на особняки стоимостью от $500 тыс. (более 39,8 млн рублей) до $2 млн (более 159,4 млн рублей) в престижных районах города показал резкий рост.

Местные риелторские компании вынуждены массово нанимать сотрудников со знанием китайского языка, чтобы справляться с потоком заявок от обеспеченных покупателей. В отличие от многих других развивающихся стран, в Зимбабве приезжают не рабочие, а топ-менеджеры и предприниматели, связанные с добычей лития и энергетикой. Китайский бизнес уже доминирует в ключевых отраслях экономики страны, что влечет за собой создание соответствующей инфраструктуры: ресторанов, казино и торговых центров.

Приток иностранного капитала вызывает неоднозначную реакцию у давних жителей элитных кварталов из-за агрессивной перестройки исторических зданий. Тем не менее экономические эксперты видят в этой тенденции спасение для страны на фоне ухода западных инвесторов из-за прошлых долговых проблем региона.

