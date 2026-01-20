Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 06:40

В России могут запретить два сериала по культовым произведениям фэнтези

Депутат Иванов призвал запретить показ «Дома дракона» и «Рыцаря семи королевств»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американские сериалы «Рыцарь Семи королевств» и «Дом дракона» (третий сезон) необходимо запретить к показу на территории РФ, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), руководитель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, оба шоу продвигают чуждые гражданам РФ ценности.

Речь идет не о шоу, а о целенаправленном продвижении чуждой и разрушительной идеологии. Буквально вчера вышел «Рыцарь семи королевств», по той же вселенной «Игры престолов» американского писателя Джорджа Мартина. Там, где зритель ждет величия, ему подсовывают падение, там, где ищут образцы для подражания, показывают самые низменные страсти, одетые в костюмы фэнтези, — добавил Иванов.

Он подчеркнул, что поклонники франшизы ошибочно считают дракона символом мощи и величия. Но в христианской традиции, в житиях святых, дракон — это классический образ зла, дьявола, которого побеждает светлая сила, отметил собеседник.

Прославление этих существ, их изображение как неких «правителей» — это подмена и извращение вечных символов, считает Иванов. Что касается сюжета, то он, заявил Иванов, наполнен откровенным развратом, предательством, кровосмесительными мотивами и культом грубой силы.

Семь ложных богов, которым там молятся персонажи, — это прямая пародия на веру, внедрение в сознание, особенно молодежи, идеи, что любое многобожие и идолопоклонство имеют право на существование». Особую тревогу вызывает то, что третий сезон «Дома дракона» должен выйти летом, в период каникул, когда дети и подростки будут иметь больше свободного времени, — подчеркнул Иванов.

По его словам, российские дети должны воспитываться на богатырских сказках, где добро побеждает зло, а не на историях, где зло представлено во всем своем разнообразии и привлекательности. Он добавил, что профильные государственные органы обязаны запретить оба проекта к показу в РФ.

Ранее стало известно, что четвертый сезон сериала «Дом Дракона» выйдет в 2028 году, заявил гендиректор американской сети платного телевидения HBO Кейси Блойс. По его словам, в завершении эпической саги о доме Таргариенов зрителей ждет кровопролитное сражение между войсками Рейниры и Эйгона.

