РКН удалил пояснение к скандальной строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста РКН заблокировал аннотацию к строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста на Genius

Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius к строчке из песни рэперов Lil Pump и Канье Уэста I Love It, сообщается в Telegram-канале русскоязычного сообщества Genius. Уточняется, что строчка связана с употреблением группой лиц запрещенных веществ.

Сайт Genius был основан в 2009 году. На нем пользователи составляют аннотации и интерпретации текстов песен. Отмечается, что РКН в июле 2021 года блокировал этот ресурс в связи с отказом его администратора удалять запрещенный контент. Менее чем через месяц блокировку сняли, так как противоправные материалы были удалены.

Ранее стало известно, что популярного блогера Веронику Ярошик приговорили к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Наказание знаменитость будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

До этого Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков. Музыканта признали виновным по административному протоколу. Поводом для разбирательства стали три его трека: «Монолог», «Не могу» и «Непознанный».