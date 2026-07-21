Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 13:27

РКН удалил пояснение к скандальной строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста

РКН заблокировал аннотацию к строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста на Genius

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius к строчке из песни рэперов Lil Pump и Канье Уэста I Love It, сообщается в Telegram-канале русскоязычного сообщества Genius. Уточняется, что строчка связана с употреблением группой лиц запрещенных веществ.

Сайт Genius был основан в 2009 году. На нем пользователи составляют аннотации и интерпретации текстов песен. Отмечается, что РКН в июле 2021 года блокировал этот ресурс в связи с отказом его администратора удалять запрещенный контент. Менее чем через месяц блокировку сняли, так как противоправные материалы были удалены.

Ранее стало известно, что популярного блогера Веронику Ярошик приговорили к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Наказание знаменитость будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

До этого Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков. Музыканта признали виновным по административному протоколу. Поводом для разбирательства стали три его трека: «Монолог», «Не могу» и «Непознанный».

Общество
Роскомнадзор
рэперы
Канье Уэст
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова раскрыла статистику многодетных семей за пять лет
Россиян успокоили касаемо красных квитанций за ЖКУ
Поддубный рассказал, как жители Северодонецка встречали российскую армию
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников
Немецкие автомобилисты массово поехали в европейскую страну за топливом
РКН удалил пояснение к скандальной строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста
Топливные ограничения начали снимать в России
Прогноз погоды в Москве: ждать дождей до конца июля? Как начнется август
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.