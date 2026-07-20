Популярной блогерше вынесли суровый приговор по делу о наркотиках Блогеру Веронике Ярошик дали 13 лет колонии по делу о наркотиках

Блогера Веронику Ярошик приговорили к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Московской области в Telegram. Наказание знаменитость будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Вероники Ярошик. Она признана виновной в совершении семи преступлений, — говорится в сообщении.

В деле также фигурировал эпизод с покушением на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии суда, преступления совершались с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.