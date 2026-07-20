Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 16:26

Популярной блогерше вынесли суровый приговор по делу о наркотиках

Блогеру Веронике Ярошик дали 13 лет колонии по делу о наркотиках

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогера Веронику Ярошик приговорили к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Московской области в Telegram. Наказание знаменитость будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Вероники Ярошик. Она признана виновной в совершении семи преступлений, — говорится в сообщении.

В деле также фигурировал эпизод с покушением на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии суда, преступления совершались с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу пакет законопроектов о расширении перечня граждан с судимостью, которые смогут заключать контракты с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени. В частности, предлагается предоставить такую возможность осужденным за контрабанду наркотических средств.

Москва
суды
блогеры
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредил, когда нельзя охлаждаться при помощи душа
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Шебекино
Прогулявшуюся голой по Москве блогершу оштрафовали на 4 тыс. рублей
Дроны атаковали несколько районов Белгородской области
Автоэксперт назвал причины вибрации руля
Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию
Легендарный английский футболист скончался
Туристическая полиция Паттайи предупредила о новой мошеннической схеме
Врач ответила, почему нельзя ходить в мокром купальнике
В Госдуме предупредили о пагубном влиянии нейросетей на человечество
Ситуация с Федоровым и Сырским может плохо повлиять на Зеленского
Отставка Сырского, бунт Кличко: когда случится переворот на Украине
Более 10 машин столкнулись из-за пожара на пшеничном поле
Почему дизайнеры все чаще начинают проект с выбора тканей
Обсуждение санкций Евросоюза против России зашло в тупик
Анита Цой рассказала о своем главном хобби
Россия ответила на высылку дипломатов из Италии
Стали известны последствия страшной атаки ВСУ на Ейск
Политолог ответил, какая страна ярко отражает тезис о загнивающем Западе
Тела новорожденного и его матери обнаружили в квартире
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.