Популярной блогерше вынесли суровый приговор по делу о наркотиках

Блогера Веронику Ярошик приговорили к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Московской области в Telegram. Наказание знаменитость будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Вероники Ярошик. Она признана виновной в совершении семи преступлений, — говорится в сообщении.
В деле также фигурировал эпизод с покушением на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии суда, преступления совершались с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
Ранее правительство России внесло в Государственную думу пакет законопроектов о расширении перечня граждан с судимостью, которые смогут заключать контракты с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени. В частности, предлагается предоставить такую возможность осужденным за контрабанду наркотических средств.