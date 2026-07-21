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21 июля 2026 в 13:37

Защитникам приграничья упростили поступление в вузы

Госдума приняла закон об упрощении поступления в вузы участникам КТО

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении особых бюджетных квот при поступлении в вузы для участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях. Изменения направлены на сближение статусов участников СВО и участников КТО в регионах. Документ опубликовали в базе данных парламента.

Защитники приграничья смогут поступать на бюджетные места без вступительных экзаменов по программам бакалавриата и специалитета. Кроме того, участие в отражении вооруженного вторжения будет рассматриваться как индивидуальное достижение по аналогии с участием в СВО при поступлении в вузы и на программы СПО.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в России следует учредить должность военного омбудсмена и создать федеральное агентство по делам ветеранов. По его словам, подобная структура доказала эффективность в мировой практике.

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