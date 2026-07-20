Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС У скончавшегося в Домодедово мотоциклиста-инспектора ДПС остались жена и ребенок

У погибшего в аварии с такси инспектора ДПС Михаила Тихонова остались жена и ребенок, рассказали «Российской газете» знакомые погибшего. Он также был лидером местных футбольных команд.

Инспектор активно занимался спортом и на протяжении многих лет выступал за команды Высшего дивизиона чемпионата городского округа Домодедово по футболу и мини-футболу, нередко выполняя и организаторские функции во время матчей. Осенью Тихонову исполнилось бы 34 года.

Руководство и личный состав областного главка полиции выразили глубокие соболезнования близким погибшего. Они заверили, что его семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что в подмосковном Домодедово произошла смертельная авария с участием служебного мотоцикла инспектора ДПС. В результате столкновения погиб сотрудник полиции. Столкнулись легковой автомобиль под управлением 54-летнего водителя и служебный мотоцикл.

Кроме того, днем 19 июля в деревне Луговское Лужского района Ленинградской области 44-летняя женщина, управлявшая автомобилем Renault, не справилась с управлением, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне оказалась зажата девочка. Спасатели стабилизировали автомобиль и отключили аккумулятор. Спасти ребенка медикам не удалось.