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20 июля 2026 в 13:04

Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС

У скончавшегося в Домодедово мотоциклиста-инспектора ДПС остались жена и ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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У погибшего в аварии с такси инспектора ДПС Михаила Тихонова остались жена и ребенок, рассказали «Российской газете» знакомые погибшего. Он также был лидером местных футбольных команд.

Инспектор активно занимался спортом и на протяжении многих лет выступал за команды Высшего дивизиона чемпионата городского округа Домодедово по футболу и мини-футболу, нередко выполняя и организаторские функции во время матчей. Осенью Тихонову исполнилось бы 34 года.

Руководство и личный состав областного главка полиции выразили глубокие соболезнования близким погибшего. Они заверили, что его семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что в подмосковном Домодедово произошла смертельная авария с участием служебного мотоцикла инспектора ДПС. В результате столкновения погиб сотрудник полиции. Столкнулись легковой автомобиль под управлением 54-летнего водителя и служебный мотоцикл.

Кроме того, днем 19 июля в деревне Луговское Лужского района Ленинградской области 44-летняя женщина, управлявшая автомобилем Renault, не справилась с управлением, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне оказалась зажата девочка. Спасатели стабилизировали автомобиль и отключили аккумулятор. Спасти ребенка медикам не удалось.

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