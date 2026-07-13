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13 июля 2026 в 11:35

Перестала варить простое варенье — делаю янтарное яблочное с корицей за 12 часов. Прозрачное, ароматное и без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яблоки, сахар, корицу и гвоздику — нарезаю дольками, засыпаю сахаром, настаиваю 12 часов, варю в три приема с добавлением специй.

Получается обалденная вкуснятина: варенье прозрачное, янтарное, с цельными дольками яблок и пряным ароматом корицы и гвоздики — идеально к чаю, на блинчики или как десерт. Этот рецепт выручает, когда хочется сохранить яблоки красиво и вкусно.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг яблок, 1,3 кг сахара, 5 штук гвоздики, 1 ч. ложка корицы. Яблоки вымойте, удалите сердцевину, нарежьте дольками. Засыпьте частью сахара, оставьте на 12 часов в холодильнике. Переложите в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте остальной сахар, варите 7–10 минут, остудите. Повторите варку 2 раза, добавив корицу и гвоздику. Разлейте по банкам, закройте крышками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — даже те, кто не любит яблочные десерты, просили добавки! Корица и гвоздика делают его ароматным и необычным. Кстати, вместо гвоздики можно добавить бадьян. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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