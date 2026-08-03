Забудьте о компотах и варенье — из яблок варю сгущенку: ем ложкой и добавляю в блины и пироги

Забудьте о компотах и варенье — из яблок варю сгущенку: ем ложкой и добавляю в блины и пироги

Компоты и варенье из яблок давно не готовлю. Нарезаю фрукты кубиками и варю сгущенку. Она по вкусу и текстуре напоминает нежную карамель и отлично подходит для тостов, блинов или как начинка для пирогов.

Ингредиенты: 1 кг яблок (сладких сортов), 200 г сахара, 2 ст. л. лимонного сока, по желанию — 0,5 ч. л. корицы для пряного аромата. Яблоки вымойте, очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар и лимонный сок. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая, затем убавьте огонь до минимума и варите около полутора часов, пока яблоки не станут мягкими, а масса не загустеет. За 30 минут до готовности можно добавить корицу, после чего снимите с огня, измельчите погружным блендером до однородной пасты и разлейте по стерилизованным банкам.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно готовила яблочную сгущенку и дала совет: чтобы она не засахаривалась при хранении, добавьте в конце варки 1-2 ст. л. лимонного сока или 0,5 ч. л. лимонной кислоты — это не только сохранит цвет, но и предотвратит кристаллизацию сахара.

Ранее стало известно, как приготовить моченые яблоки.