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02 августа 2026 в 20:00

Больше никакого варенья — режу яблоки дольками и присыпаю сахаром: заготовка для пирогов на зиму

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яблоки и присыпаю сахаром, на выходе получаю отличную заготовку для шарлотки, слоек или штруделя на круглый год. Невероятно удобно и баночки всегда съедаются, в отличие от наскучившего варенья.

Ингредиенты: 1 кг яблок (кисло-сладких, плотных), 150 г сахара. Яблоки вымойте, нарежьте дольками толщиной 1–1,5 см, засыпьте сахаром, оставьте на 2 часа при комнатной температуре, чтобы выделился сок. Затем поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите ровно 5 минут. Сразу разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и оставьте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела сделать заготовки для пирогов из яблок. Удивило, но яблочки не превратились в кашу, остались целыми дольками. А если к ним во время варки добавить щепотку лимонной кислоты, они сохранят красивый цвет и не потемнеют.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог на кефире.

Проверено редакцией
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рецепты
закрутки
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Больше никакого варенья — режу яблоки дольками и присыпаю сахаром: заготовка для пирогов на зиму Беру яблоки и присыпаю сахаром, на выходе получаю отличную заготовку для шарлотки, слоек или штруделя на круглый год. Невероятно удобно и баночки всегда съедаются, в отличии от наскучившего варенья.
1 кг яблок (кисло-сладких, плотных)
150 г сахара
>
Яблоки вымойте, нарежьте дольками толщиной 1-1,5 см, засыпьте сахаром, оставьте на 2 часа при комнатной температуре, чтобы выделился сок.
Затем поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите ровно 5 минут. Сразу разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и оставьте до остывания.
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