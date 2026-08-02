Больше никакого варенья — режу яблоки дольками и присыпаю сахаром: заготовка для пирогов на зиму

Больше никакого варенья — режу яблоки дольками и присыпаю сахаром: заготовка для пирогов на зиму

Беру яблоки и присыпаю сахаром, на выходе получаю отличную заготовку для шарлотки, слоек или штруделя на круглый год. Невероятно удобно и баночки всегда съедаются, в отличие от наскучившего варенья.

Ингредиенты: 1 кг яблок (кисло-сладких, плотных), 150 г сахара. Яблоки вымойте, нарежьте дольками толщиной 1–1,5 см, засыпьте сахаром, оставьте на 2 часа при комнатной температуре, чтобы выделился сок. Затем поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите ровно 5 минут. Сразу разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и оставьте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела сделать заготовки для пирогов из яблок. Удивило, но яблочки не превратились в кашу, остались целыми дольками. А если к ним во время варки добавить щепотку лимонной кислоты, они сохранят красивый цвет и не потемнеют.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог на кефире.