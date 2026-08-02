Больше повидло не варю — закатываю яблочные дольки в сиропе: как мармелад, остаются прозрачными

Больше повидло не варю — закатываю яблочные дольки в сиропе: как мармелад, остаются прозрачными

Яблочные дольки в сиропе — это простой способ сохранить яблоки на зиму. Они получаются похожими на мармелад, остаются целыми, полупрозрачными и упругими.

Ингредиенты: 1 кг яблок (плотных, кисло-сладких), 1 л воды для замачивания + 0,5 л для сиропа, 0,5 кг сахара, можно добавить лимонную кислоту или ваниль. Яблоки очистите, нарежьте дольками, залейте холодной водой, накройте тарелкой, чтобы не всплывали, оставьте на ночь, затем слейте воду. Приготовьте сироп из 0,5 л воды и 0,5 кг сахара, доведите до кипения, опустите дольки, варите 10–15 минут до прозрачности, разложите по стерилизованным банкам, залейте сиропом и закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уде успела приготовить яблочные дольки в сиропе. Эти баночки заинтересовали всех домашних в отличие от наскучившего варенья. Совет: добавьте в сироп палочку корицы или несколько гвоздик — аромат будет просто улет.

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