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23 июля 2026 в 11:35

Больше не пеку скучную шарлотку — добавляю слой творога с вишней: на завтрак подаю влажный, как суфле, пирог «Нежность»

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яйца, сахар и муку для бисквита, а для прослойки смешиваю творог, сметану и вишню. Выливаю половину теста в форму, распределяю творожную начинку с ягодами, закрываю оставшимся тестом и запекаю 45 минут. Пирог поднимается ровной шапкой, становится золотистым, а внутри открывается нежный творожный слой с кисло-сладкими вишневыми «озерцами». Бисквит пропитывается ягодным соком, становится влажным и маслянистым, а творог делает текстуру бархатистой.

Для приготовления: для бисквита — 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, щепотка соли; для начинки — 400 г творога (9%), 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки сахара, 300 г вишни (без косточек, свежей или замороженной). Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте муку и соль. Творог смешайте со сметаной и сахаром до однородности. В смазанную маслом форму вылейте половину бисквитного теста, выложите творожную начинку, разровняйте, сверху распределите вишню, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до сухой шпажки. Остудите в форме 10 минут, затем выньте и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели его за чаем, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в творог ваниль и цедру лимона, а вишню присыпала крахмалом, чтобы сок не растекался. Кстати, можно использовать замороженную вишню — не хуже. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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