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23 июля 2026 в 09:35

Забыла о покупных ватрушках — мешаю творог с манкой и цедрой: на стол подаю воздушные сырники, как у бабушки в деревне

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, манку, яйцо и немного сахара, добавляю цедру лимона — она дает свежий цитрусовый аромат. Оставляю тесто на 15 минут, чтобы манка набухла, затем формирую небольшие сырники и обжариваю на сковороде до золотистой корочки. Они получаются пышными, нежными, с хрустящей каемочкой и мягкой серединкой. Цедра придает легкую горчинку и свежесть, а манка делает текстуру более воздушной. Подаю со сметаной, медом или свежими ягодами — они исчезают с тарелки мгновенно. Идеальный завтрак для всей семьи, который готовится за 20 минут и всегда удается.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (5–9%), 2 яйца, 4 ст. ложки манки, 2 ст. ложки сахара, цедра 1 лимона, щепотка соли, растительное масло для жарки. Смешайте творог, яйца, манку, сахар, цедру и соль. Оставьте на 15 минут для набухания манки. Сформируйте сырники, обжарьте на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила такие сырники — домашние съели их за завтраком, дети просили добавки. Я добавила в тесто изюм и ваниль, а вместо цедры взяла апельсиновую. Кстати, манку можно заменить мукой — сырники будут плотнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
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