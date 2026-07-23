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23 июля 2026 в 07:32

Просыпаюсь и за 10 минут делаю малиновый смузи с йогуртом: гуще мороженого, полезнее любой каши

Фото: D-NEWS.ru
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Хочется чего-то сладкого, но без лишней тяжести — делаю малиновый смузи. Смешиваю ягоды из морозилки, питьевой йогурт и мягкий творожок, добавляю ложку меда. Напиток получается однородным, бархатистым, с приятной кислинкой. Пью его охлажденным — и чувствую себя полным энергии.

Ингредиенты

Йогурт питьевой — 300 мл, малина замороженная — 200 г, творожок детский — 2 ст. л., сахар коричневый — 2 ч. л.

Как готовлю

Малину достаю из морозилки и сразу отправляю в чашу блендера — размораживать не нужно, это даст нужную густоту. Добавляю охлажденный питьевой йогурт и мягкий детский творожок, всыпаю коричневый сахар. Взбиваю на высокой скорости до полной однородности — уходит буквально минута. Сразу разливаю по высоким бокалам, украшаю листиками мяты и подаю. По желанию в смузи можно добавить банан для более сладкого вкуса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Добавил детский творожок, как в рецепте, — текстура стала шелковистой, а вкус напомнил малиновый чизкейк. Советую взбивать подольше, чтобы ягоды полностью разбились, иначе попадаются кусочки льда.

Проверено редакцией
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