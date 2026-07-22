Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 11:00

Никаких танцев с тестом: пирог «Нектаринка» с творогом — пышный, сочный, как августовское утро

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйца и нектарины, замешиваю жидкое тесто на кефире, выкладываю в форму, сверху укладываю дольки фруктов и запекаю 40 минут. Пирог поднимается, становится румяным, с карамельной корочкой и нежной, влажной мякотью внутри. Творог делает его маслянистым и кремовым, нектарины добавляют кисло-сладкую сочность, а ваниль и корица — тепло и аромат. Он не черствеет на второй день и съедается за чаем быстрее, чем я успеваю нарезать.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, стакан кефира, стакан сахара, 1,5 стакана муки, 1 ч. ложка соды, щепотка соли, ванилин, 4-5 нектаринов (или персиков). Творог разомните вилкой, смешайте с яйцами, кефиром, сахаром, ванилью и солью. Добавьте муку с содой, замесите жидкое тесто. Вылейте в смазанную форму, сверху выложите дольки нектаринов, слегка вдавливая. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до сухой шпажки. Дайте постоять 10 минут, подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели его за вечер, даже дети попросили добавки. Я добавила в тесто корицу и цедру апельсина, а вместо нектаринов взяла абрикосы. Кстати, творог лучше брать не очень влажный, чтобы пирог не был сырым. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Словенский» уже назвали летним оливье: этот рецепт захочется и в июле, и в августе
Общество
Салат «Словенский» уже назвали летним оливье: этот рецепт захочется и в июле, и в августе
Листья смородины не выбрасываю — сушу и завариваю чай: аромат лета и кладезь витаминов, лучше аптечных сборов
Общество
Листья смородины не выбрасываю — сушу и завариваю чай: аромат лета и кладезь витаминов, лучше аптечных сборов
Вместо яичницы жарю баклажаны с луком — простой рецепт вкуснейшего завтрака: нарезал, бросил, съел
Общество
Вместо яичницы жарю баклажаны с луком — простой рецепт вкуснейшего завтрака: нарезал, бросил, съел
Стакан йогурта и пара нектаринов — пеку болгарский пирог-запеканку: выше и пышнее шарлотки, а вкус 10 из 10
Общество
Стакан йогурта и пара нектаринов — пеку болгарский пирог-запеканку: выше и пышнее шарлотки, а вкус 10 из 10
Перестала покупать пироги в магазине — дольки нектаринов заливаю кефиром: к чаю подаю сливочную вкуснятину
Общество
Перестала покупать пироги в магазине — дольки нектаринов заливаю кефиром: к чаю подаю сливочную вкуснятину
нектарины
фрукты
кулинария
торты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали покушаться на святое
В МИД России объяснили, чего лишился Зеленский сменой главкома ВСУ
На Западе раскрыли число пострадавших в конфликте с Ираном военных США
Военэксперт ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ при Драпатом
На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами
Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском
Ссора пьяного брата и сестры закончилась зверским убийством
Амурчанин высказал учительнице сына все наболевшее и поплатился
Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса
Глава почтового отделения на Ямале украла более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню осужденных насильников выпустят на свободу в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Почему не работает Telegram сегодня, 22 июля: замедление, когда заблокируют
Путин поздравил Газманова с юбилеем
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.