Никаких танцев с тестом: пирог «Нектаринка» с творогом — пышный, сочный, как августовское утро

Беру творог, яйца и нектарины, замешиваю жидкое тесто на кефире, выкладываю в форму, сверху укладываю дольки фруктов и запекаю 40 минут. Пирог поднимается, становится румяным, с карамельной корочкой и нежной, влажной мякотью внутри. Творог делает его маслянистым и кремовым, нектарины добавляют кисло-сладкую сочность, а ваниль и корица — тепло и аромат. Он не черствеет на второй день и съедается за чаем быстрее, чем я успеваю нарезать.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, стакан кефира, стакан сахара, 1,5 стакана муки, 1 ч. ложка соды, щепотка соли, ванилин, 4-5 нектаринов (или персиков). Творог разомните вилкой, смешайте с яйцами, кефиром, сахаром, ванилью и солью. Добавьте муку с содой, замесите жидкое тесто. Вылейте в смазанную форму, сверху выложите дольки нектаринов, слегка вдавливая. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до сухой шпажки. Дайте постоять 10 минут, подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели его за вечер, даже дети попросили добавки. Я добавила в тесто корицу и цедру апельсина, а вместо нектаринов взяла абрикосы. Кстати, творог лучше брать не очень влажный, чтобы пирог не был сырым. Находка, а не рецепт!