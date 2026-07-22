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22 июля 2026 в 19:07

Беру творог и сметану: готовлю ватрушку «Королева» — домашний обалденный пирог к чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется домашней выпечки без сложного теста, эта ватрушка всегда выручает. Сверху получается нежная золотистая крошка, а внутри — воздушная творожная начинка с легким сливочным вкусом. Такой пирог хорош и теплым, и полностью остывшим, а к чашке чая подходит просто идеально.

Свое название ватрушка получила не случайно. Она выглядит очень нарядно, готовится из самых простых продуктов, а по вкусу напоминает десерт из хорошей кондитерской. При этом весь процесс не требует особых навыков, поэтому рецепт легко повторить даже начинающим.

Для приготовления вам понадобится: мука — 180 г, сливочное масло — 60 г, яйца — 2 шт., творог 5% — 400 г, сметана — 2 ст. л., сахар или подсластитель — по вкусу, ванилин — по вкусу.

Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и разотрите с мукой и сахаром до получения мелкой крошки. Добавьте два яичных желтка и еще раз перемешайте, чтобы масса осталась рассыпчатой. Для начинки соедините творог, сметану, два белка, сахар и ванилин, затем взбейте миксером до гладкой и нежной консистенции.

Форму диаметром около 18 см застелите пергаментом, распределите половину песочной крошки, сверху выложите творожную начинку и засыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до красивой золотистой корочки. Перед нарезкой полностью остудите, чтобы начинка стала более плотной и держала форму.

Личный опыт

Эта ватрушка получается особенно нежной, если использовать не сухой, а мягкий творог. После нескольких часов в холодильнике начинка становится еще более сливочной, а вкус раскрывается еще лучше.

Проверено редакцией
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сахар
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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