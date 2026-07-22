Перестала покупать пироги в магазине — пеку сливовый на сметане за час: нежный и сочный, как из детства

Перестала покупать пироги в магазине — пеку сливовый на сметане за час: нежный и сочный, как из детства

Беру сметану, яйца и сливы — пеку пирог, который получается нежным, влажным и с легкой кислинкой, которая идеально балансирует сладость. Тесто замешивается за пять минут: сметана и сахар взбиваются до гладкости, добавляются яйца, мука с разрыхлителем и цедра лимона — она придает свежий цитрусовый аромат. Сливы укладываю поверх теста, слегка вдавливая, и запекаю при 180 °C около 40 минут. Пирог поднимается ровной шапкой, становится румяным, с карамельными краями, а внутри — маслянистый, влажный, с кисло-сладкими сливовыми «озерцами». Это идеальный десерт к чаю или кофе, который не требует ни миксера, ни сложных техник. Готовится из простых продуктов, всегда удается и съедается быстрее, чем остывает.

Для приготовления: 3 яйца, 200 г сметаны, 120 г сахара, 10 г разрыхлителя, 200 г муки, лимон (цедра и сок), 400 г слив (без косточек), масло для смазывания формы. Смешайте сметану с сахаром, добавьте яйца, взбейте до однородности. Добавьте муку с разрыхлителем, цедру и сок лимона, перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму, сверху выложите половинки слив, слегка вдавите. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до сухой шпажки. Дайте постоять 10 минут, подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за чаем, даже дети просили добавки. Я добавила в тесто ваниль и чуть корицы, а вместо лимонного сока использовала апельсиновый. Кстати, сливы можно заменить абрикосами или персиками. Находка, а не рецепт!