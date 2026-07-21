Сливы с миндальным крамблом: этот «пьяный» пирог баварские хозяйки пекут в августе — ароматнее, чем венский штрудель

Беру сливы, миндальную крошку и немного рома — и пеку «пьяный» пирог, который баварские хозяйки готовят в августе. Получается ароматнее венского штруделя: сочные, карамелизованные сливы в пряном сиропе, рассыпчатая миндальная посыпка и нежное песочное тесто, которое тает во рту. Этот десерт пахнет уютом и баварскими вечерами — идеально к чашке кофе или глинтвейна.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слив, 200 г муки, 150 г сливочного масла, 100 г сахара, 100 г молотого миндаля, 1 яйцо, 2 ст. л. рома (или коньяка), корица, разрыхлитель. Замесите песочное тесто из муки, 100 г масла, 50 г сахара и яйца, выложите в форму. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки, выложите на тесто, посыпьте сахаром и корицей, сбрызните ромом. Для крамбла смешайте оставшееся масло, муку, сахар и миндаль, потрите в крошку, посыпьте сверху. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до румяности. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели его горячим, а дети просили добавки. Я добавила в крамбл немного цедры апельсина, а ром заменила апельсиновым соком для безалкогольного варианта. Кстати, вместо слив можно взять персики или нектарины. Находка, а не рецепт!