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22 июля 2026 в 08:01

Абрикосовый пирог в сырной заливке — это вам не скучный бисквит: готовлю просто, а выглядит как из кондитерской

Фото: D-NEWS.ru
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Беру абрикосы, сливочное масло и десертный сыр — и за час получаю пирог, который пахнет летом и солнцем. Сладкое ванильное тесто, сочные кисло-сладкие фрукты и нежнейшая сырная заливка сверху — это сочетание покоряет с первого куска и никогда не надоедает. Подаю теплым, можно с шариком мороженого.

Ингредиенты

Для теста и начинки: мука пшеничная — 200 г, масло сливочное — 150 г, сахар-песок — 190 г, сахар ванильный — 10 г, яйцо куриное — 2 шт., абрикос — 400 г

Для крема: сыр творожный — 500 г, сливки 20% — 150 г.

Как готовлю

Сначала взбиваю мягкое сливочное масло с сахаром и ванилью до светлой пышной массы, чтобы пирог получился нежным. Затем по одному вбиваю яйца комнатной температуры, добавляю просеянную муку и быстро замешиваю густое, чуть липкое тесто — отправляю его в холодильник на 15 минут. Тем временем мою абрикосы, разрезаю на половинки и удаляю косточки: если фрукты кислые, бланширую их в сахарном сиропе. Охлажденное тесто выкладываю в смазанную форму, сверху плотно укладываю абрикосы срезом вверх и отправляю в духовку на 15–20 минут при 180–200 °C. Пока основа запекается, взбиваю десертный сыр со сливками до гладкости — это и есть будущая заливка. Достаю пирог, заливаю абрикосы кремом, разравниваю и возвращаю в духовку еще на 15–20 минут, пока поверхность не подрумянится. Даю пирогу остыть до теплого — и только тогда подаю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Никогда не думал, что сырная заливка может быть настолько воздушной — она не перебивает абрикосы, а идеально их обволакивает. Тесто получилось рассыпчатым, как песочное, а фрукты дали нужную кислинку. Рекомендую подавать теплым, полив оставшимся сиропом от абрикосов — вкус станет еще ярче.

Проверено редакцией
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